Musetti-Jodar, la cronaca

Nel primo set Musetti gioca un grande tennis, portandosi sul 5-2 ma il ritorno di Jodar è prorompente: lo spagnolo alza livello e ritmo e si porta sul 5-5, costringendo poi Musetti al tie-break che sarà fatale per l'azzurro. Nel secondo set, il carrarino torna in campo con un altro piglio: saranno tre i break strappati allo spagnolo e set chiuso sul 6-2. Anche il terzo set è dominato da Musetti: la differenza l'hanno fatta i quattro servizi rubati dal carrarino che lo chiude sul 6-1.

Le parole di Musetti

"Il primo set è stato molto complicato, lui ha alzato molto il livello e io ho dovuto superare i miei limiti.Nel secondo e terzo set ho giocato benissimo da fondo campo e non mi ha mai aiutato il servizio. Si scambiava tanto e lui era veramente solido. Avevo voglia di rifarmi, perché avevo già giocato e perso con lui quest'anno. Devo ringraziare il pubblico.Sono stato bravo a reagire e svoltare la partita". Così Musetti, ai microfoni di RaiSport, dopo la vittoria su Jodar nella finale di Coppa Davis in corso tra Italia e Spagna. "Ci tenevo a dedicare la vittoria a mio figlio che oggi compie un anno - aggiunge l'azzurro -. Il nostro gruppo? Matteo (Berrettini, ndr.) è il capo squadra, il leader dello spogliatoio, ci prende tutti sotto la sua ala, e penso che in futuro potrebbe essere un buon capitano di Davis. Ha uno spirito da leader e portavoce del nostro sport e della nostra bandiera". Poi conclude: "Abbiamo affrontato qualsiasi avversità, ma siamo usciti ancora più forti, ora tutti a tifare per Flavio (Cobolli, ndr)".