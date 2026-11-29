Davis Cup Finals, Final Stage
domenica 29 novembre 2026 ore 14:20
2 - 1
Finito
- 64 - 7 7
- 6 - 2
- 6 - 1
Italia infinita, quarta Coppa Davis di fila: piegata la Spagna di Alcaraz al doppio!
L’Italia del tennis è ancora una volta sul tetto del mondo. La selezione azzurra capitanata da Filippo Volandri vince la Coppa Davis 2026: è la quarta “insalatiera” consecutiva, la quinta della storia per l’Italia. Dopo la vittoria di Musetti su Jodar e quella di Alcaraz su Cobolli, decisivo, sul cemento di Bologna, il successo della coppia Musetti-Vavassori nel doppio di spareggio contro Alcaraz-Granollers, in due set, con il punteggio di 6-2 7-5, dopo un’ora e 39 minuti di gioco. Assente sugli spalti Jannik Sinner, che non si è presentato a Bologna per concentrarsi sul recupero dopo l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto a inizio settimana.
I due singolari
Musetti regola Jodar in tre set col punteggio di 6-7 6-2 6-1 e porta in vantaggio l'Italia nella finale di Coppa Davis contro la Spagna. Jodar rimonta l'azzurro nel primo set vinto al tie-break ma poi crolla sotto i colpi del carrarino che domina i restanti due set vincendoli col punteggio di 6-2 6-1. A riportare il match in parità ci pensa Carlos Alcaraz, che batte Flavio Cobolli in due set, 6-2, 7-6.
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