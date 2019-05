Internazionali 2019, Binaghi: «Incassati 225 mila euro in più rispetto all'anno record del 2017»

ROMA - Mancano appena otto giorni all'inizio degli Internazionali Bnl D'Italia 2019. Nella Capitale sale l'attesa per la manifestazione giunta ormai alla sua 76ª edizione e che ha vesto sfidarsi sulla terra rossa della Città Eterna i più grandi tennisti del mondo. A otto giorni dal via, il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ha anche tracciato un bilancio sui biglietti venduti fino ad ora: «I dati dell'ultim'ora della biglietteria ci dicono che siamo già al +11% rispetto allo scorso anno, abbiamo raggiunto in queste ore l'incasso totale della prevendita finale dello scorso anno e mancano ancora otto giorni, che in media valgono 100 mila euro al giorno. Mai a otto giorni dall'inizio del torneo avevamo incassato tanto: abbiamo già incassato 225 mila euro in più rispetto all'anno record 2017».