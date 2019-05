Djokovic domina Kohlschreiber: sfida a Del Porto nei quarti degli Internazionali

ROMA - Quarti di finale centrati per la tredicesima volta di fila per Novak Djokovic agli Internazionali di Roma. Il tennista serbo ha regolato in due set il tedesco Philipp Kohlschreiber col punteggio di 6-3 6-0 in un'ora e quattro minuti di gioco. In mattinata il n° 1 al mondo aveva affrontato e battuto Shapovalov nei sedicesimi con il punteggio di 6-1 6-3. Venerdì sarà atteso ai quarti di finale dall'argentino del Potro che ha battuto il norvegese Ruud negli ottavi di finale con un doppio 6-4.

DOMINIO NEL SECONDO SET - Partita dai due volti al Grandstand. Primo set combattuto e conclusosi con il risultato di 6-3 in favore del serbo dopo 38' di gioco. Al ritorno in campo Djokovic decide di prendersi completamente la scena, ruba tre volte il servizio a Kohlschreiber e chiude il secondo set con un perentorio 6-0 in soli 26'.