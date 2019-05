La Pliskova conquista la finale degli Internazionali d'Italia: sfiderà la Konta

ROMA - Karolina Pliskova raggiunge la finale degli Internazionali BNL d'Italia. La ceca ha sconfitto in due set la greca Maria Sakkari, numero 39 del mondo, con il punteggio di 6-4, 6-4. Per la prima volta in carriera raggiunge l'ultimo atto del masters 1000 del Foro Italico e affronterà la numero 42 del ranking WTA: la britannica Johanna Konta, che nell'altra semifinale ha battuto la Bertens.

KONTA IN FINALE AGLI INTERNAZIONALI

LA PARTITA - L'incontro è durato un'ora e 27 minuti: la Pliskova va sotto nel terzo game del primo set, quando perde il servizio, ma pareggia sul 4-4 e trova un altro break nel momento più importante, quando è in vantaggio sul 5-4. La partita è equilibratissima anche nel secondo parziale, ma la numero 7 del mondo è fredda e lucida nel momento decisivo, strappando nuovamente il servizio alla Sakkari quando si trova sul 5-4. Il match finisce 6-4, 6-4. Per la ceca è la prima finale al Foro Italico.

