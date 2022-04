Malagò: "Russi e bielorussi agli Internazionali? Non so cosa accadrà"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, al termine della Giunta Nazionale al Foro Italico, si è espresso in merito alla possibilità di escludere i tennisti russi e bielorussi dagli Internazionali di Roma: "I tennisti russi agli Internazionali al momento ci saranno. Sono nella entry list come ha detto giustamente la Fit. Noi non abbiamo niente contro qualcuno, nel modo più assoluto. Quello che evidenziamo è che il Cio ha dato delle indicazioni a tutte le federazioni internazionali, per una serie di motivi. Il Coni è il Cio e il Coni segue il Cio". "Non basterebbe comunque un intervento sportivo. La Fit ha ragione: o prende una posizione diversa da Atp e Wta o la posizione non può che prenderla il Governo con una presa di posizione diversa. Se Draghi ci sta pensando? Ha tante cose a cui pensare, non so cosa succederà e non mi sento di escludere nulla", ha aggiunto Malagò.