Musetti salta gli Internazionali d'Italia: "Infortunio più grave del previsto"

ROMA - Niente Internazionali d'Italia per Lorenzo Musetti che si è infortunato ed è stato costretto al ritiro negli ottavi di finale del Madrid Open, nel quale ha così lasciato strada al tedesco Alexander Zverev. Un problema più grave del previsto, come ha annunciato sui propri profili social lo stesso 20enne tennista di Carrara che punta a tornare in campo per il Roland Garros.