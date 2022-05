ROMA - Flavio Cobolli, battuto da Jenson Brooksby, esce di scena al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia, quinto Atp Masters 1000 stagionale, con montepremi pari a 5.415.410 euro, in scena sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma. Nel match che ha aperto il programma sulla Grand Stand Arena, il giovane tennista romano, numero 150 del ranking e in tabellone con una wild card, ha perso in due set contro l'americano con il punteggio di 6-3,6-4.