Internazionali d'Italia, Sonego saluta subito il torneo: vince Shapovalov

La partita

Primo set amaro per Sonego perché trova subito il break (2-0), arriva a servire per chiudere la frazione ma il canadese riesce trovare il contro-break e a portare il set al tie-break poi vinto 7-5 dopo ben 91 minuti di gioco. Nel 2° set Sonego reagisce strappando il servizio all'8° gioco per portarsi sul 5-3 e servizio, l'italiano va ai vantaggi ma questa volta (al 2° set-point chiude) 6-3 dopo 53'. Il match sembra aver preso l'inerzia dell'azzurro ma Shapovalov spegne subito gli entusiasmi con il break al 2° gioco poi confermato per il 3-0. Al 7° gioco momento chiave: Shapovalov tiene il game ai vantaggi ma la risposta di Sonego, che era stata data out, viene data buona e quindi si rigioca il punto con l'azzurro che non gradisce in quanto voleva il punto vinto. Shapovalov torna al servizio, vince il punto nuovamente e poi si lascia andare ancora con un urlo provocatorio verso avversario e pubblico. Il canadese non trema al 9° gioco e porta a casa la vittoria.

Momenti di tensione, Shapovalov contro il pubblico!

La partita ha anche vissuto un momento teso quando nel 2° set Shapovalov si è trovato a servire sotto 4-3 con palla break da salvare. Il canadese è riuscito nell'intento di evitare il break ma, preso dalla rabbia per una chiamata in precedenza dell'arbitro, ha voluto un confronto con il supervisor. Il pubblico della Grand Stand Arena non ha gradito iniziando a fischiare il tennista che, di colpo, ha interrotto il colloquio con il giudice arbitro urlando: "Shut the f**k up!", tradotto "Chiudete la bocca!" facendo arrabbiare ancor di più i tifosi presenti.