Internazionali d'Italia, Sinner: "Crescere affrontando le difficoltà"

ROMA - In attesa del suo debutto agli Internazionali d'Italia contro lo spagnolo Pedro Martinez , Jannik Sinner ha parlato del suo percorso nel mondo del tennis. Ospite al panel del Foro Italico in cui Panini ha presentato il Manuale Illustrato del tennis, l'altoatesino ha dichiarato: "Se si vuole crescere velocemente bisogna sapersi calare nelle difficoltà, non solo il giocatore, ma le persone intorno. Devi trovare una soluzione, come in campo. Ci saranno 2-3 partite all'anno dove uno si sente bene, il resto è una lotta".

Sinner: "Divertimento è essenziale"

Sinner ricorda anche le difficoltà come lasciare precocemente casa e famiglia: "Non è stato sempre semplice, ho lasciato la mia casa a 13 anni e mezzo, mi sono mancati famiglia e amici per inseguire il sogno che avevo, ossia fare il tennista - aggiunge - Il divertimento ci deve essere sempre, altrimenti non ti alleni mattina e pomeriggio con un obiettivo in testa e non giri tutto l'anno".