Internazionali d'Italia, Sonego: "Ho dato tutto, adesso testa a Parigi"

ROMA - Dalla semifinale del 2021 all'eliminazione al 1° turno del 2022, Lorenzo Sonego è stato eliminato da Denis Shapovalov agli Internazionali d'Italia. Il tennista piemontese ha parlòato così del match: "Non mi rimprovero niente, ho dato tutto anche oggi. Le occasioni le ho avute, mi dispiace per come è andato il primo set abbastanza dominato e cambiato verso la fine, questo è un peccato. Poi lui è salito tanto, ha giocato una grande partita. Si poteva vincere o perdere ma è stata una bella partita - aggiunge - Non ho capito sinceramente perché l'ha fatto, la palla era quella ed era nettamente fuori. Non capisco quando certi giocatori non si fidano, si vedeva da lontano. Non ho capito tutta quella scena, poi ci sta un attimo di nervosismo perché era un punto molto importante".