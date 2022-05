Internazionali d'Italia, Fognini batte Thiem e vola ai sedicesimi

ROMA - Fabio Fognini si qualifica ai sedicesimi di finale degli Internazionali d'Italia, quinto Atp Masters 1000 stagionale con montepremi pari a 5.415.410 euro, disputato sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il tennista sanremese n.56 del ranking vince all'esordio contro l'austriaco Dominic Thiem ( 162° in classifica Atp), chiudendo il match sul 2-0 (6-4, 7-6) in un'ora e 53 minuti di gioco e con la moglie Flavia Pennetta a sostenerlo sugli spalti. Match intenso, che il 34enne porta a casa grazie allo strappo sul 4-4 nel primo set, mentre invece nel secondo concede concede all'avversario tre game sul 5-3 ma ha comunque la meglio 7-5 al tie-break. Fognini adesso attende l'esito del match fra Jannik Sinner e lo spagnolo Pedro Martinez per conoscere chi affronterà nel prossimo turno.