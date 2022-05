Internazionali d'Italia, Sinner vola ai sedicesimi dove sfiderà Fognini

ROMA - Tutto facile per Jannik Sinner che batte Pedro Martinez all'esordio negli Internazionali d'Italia, quinto Atp Masters 1000 stagionale con montepremi pari a 5.415.410 euro, in scena sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il numero 13 del ranking mondiale supera il tennista spagnolo (numero 40 del ranking mondiale) per in. Ci sarà dunque un derby italiano ai sedicesimi di finale, con Sinner che sfiderà Fabio Fognini per la prima volta in carriera.