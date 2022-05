Internazionali d'Italia, Sinner vola ai quarti: battuto Krajinovic

ROMA - Jannik Sinner batte il serbo Filip Krajinovic e stacca il pass per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia. L'azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2, 7-6(6) in un'ora e 41 minuti dopo una partita sofferta nel 2° set. Nella prima frazione Sinner conquista il break al 3° game (2-1) e non si gira più grazie ad un solido servizio: 6 ace, 81% di punti con la prima palla, nessuna palla break concessa (solo due volte ai vantaggi) e set chiuso 6-2 in 34 minuti. Nel 2° set cala la solidità al servizio dell'altoatesino che, avanti 2-0, perde il servizio a 15 (senza mai mettere una prima) e Krajinovic torna in partita sul 2-2. La frazione va al tie-break dove l'azzurro mette in scena la sua freddezza nel momento cruciale: Kraijonoviv annulla un match-point (6-6) al primo servizio ma al secondo Sinner risponde benissimo costringendo il serbo all'errore e quindi ad un altro match-point. Questa volta l'altoatesino non sbaglia e chiude la partita. Per l'italiano quarti di finale contro Stefanos Tsitsipas, il record tra i due recita 3-1 in favore del greco.