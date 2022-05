Internazionali d'Italia, tutto facile per Djokovic che vola ai quarti

ROMA - Nole Djokovic batte in scioltezza Stan Wawrinka e stacca il pass per i quarti di finale (16ª volta su 16 apparizioni) degli Internazionali d'Italia dove affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime. Il serbo ha chiuso con un doppio 6-2 in un'ora e 14 minuti in un match senza storia. Il copione è stato lo stesso in entrambe le frazioni: break alla prima occasione per portarsi sul 2-0 e servizio mantenuto fino alla fine. Solo nel 2° set c'è stata un'anomalia con il serbo che ha perso uno dei due break di vantaggio sul 4-1.