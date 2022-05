Djokovic: "Quando imitai Britney Spears mia madre rimase scioccata"

ROMA - "Come mai non faccio più imitazioni e sono più serio rispetto al passato? Mi diverto sempre, ma non solo per le videocamere. Mi ricordo di quando al Players Show di Montecarlo imitai Britney Spears: avevo shorts di jeans, mia mamma è rimasta scioccata... dopo quello dovevo fermarmi un po' (ride, ndr). Forse non devo fare cose estreme, però magari tornerò a fare imitazioni". È quanto dichiarato - con estrema ironia - da Novak Djokovic in conferenza stampa al termine del match, valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, vinto oggi contro Wawrinka.