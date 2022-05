Internazionali d'Italia, Nadal si arrende in tre set: Shapovalov ai quarti

ROMA - Termina l'avventura di Rafael Nadal agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Il maiorchino, campione in carica, si arrende in tre set a Denis Shapovalov che passa per 1-6, 7-5, 6-2 dopo 2 ore 39' di gioco. Ora il canadese nei quarti di finale incontrerà il norvegese Casper Ruud. Partenza sprint per lo spagnolo che chiude il primo set con un sonoro 6-1 in appena 43 minuti: due servizi rubati decisivi e incontro che sembra mettersi in discesa. In effetti sembra perchè nel secondo il canadese reagisce, allunga sul 4-1, subisce il ritorno dell'avversario, ma riesce a portare a casa il set piazzando il break nel game decisivo. Nell'ultimo iniziano a mancare le energie a Nadal, che accusa anche un problema alla gamba, resiste fino al 2-2, poi molla definitivamente e consegna il successo al rivale in appena 39 minuti.