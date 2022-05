Diretta Sinner-Tsitsipas: dove vedere la partita in tv e in streaming

ROMA - Prima volta ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia per Jannik Sinner, che in tarda mattinata affronta il forte tennista greco Stefanos Tsitsipas. I precedenti tra il 20enne altoatesino, numero 13 del mondo e 10 del tabellone romano, e il suo avversario, numero 5 del mondo e 4 degli Internazionali, vedono in vantaggio Tsitsipas per 3-1. Sulla terra rossa del Foro Italico però il bilancio è in parità: al secondo turno del 2019 il greco ha vinto in due set, nel secondo turno del 2020 Sinner ha avuto la meglio in tre. Si gioca sul campo centrale e il vincente si ritroverà in semifinale contro il vincitore dell'incontro tra il tedesco Alexander Zverev e il cileno Cristian Garin.