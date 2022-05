Internazionali d'Italia, Sinner eliminato: Tsitsipas vola in semifinale

ROMA - Jannik Sinner saluta gli Internazionali d'Italia ai quarti di finale cadendo in due set contro Stefanos Tsitispas. 7-6 (5), 6-2 dopo quasi due ore e mezza di gioco, con il greco che troverà Zverev nel match per aggiudicarsi un posto in finale. Incontro subito in salita per il numero 13 del circuito con Tsitsipas che ruba subito il servizio al secondo game; l'altoatesino però non ci sta e piazza il break al quinto rimettendo tutto in equilibrio e allungando la sfida subito al tie-break. All'atto decisivo il greco allunga per primo, Sinner risponde subito, ma viene seccato sul 6-5 che lancia l'avversario al servizio con il set point da incassare: detto fatto e 1-0 Tsitsipas dopo un'ora e 26 minuti di gioco. Ad inizio del secondo set l'azzurro chiede un medical timeout per un problema all'inguine, il numero 4 al mondo approfitta del momento di difficoltà dell'avversario e ruba il servizio al terzo game per poi allungare sul 3-1. Sinner torna in battuta e resta attaccato all'avversario, poi però cede nuovamente e il greco ne approfitta per dare il colpo decisivo sul 5-2 e chiudendo la pratica sul suo servizio di battuta sul 6-2.