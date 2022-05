Internazionali d'Italia, Tsitsipas batte Zverev e vola in finale!

Internazionali d'Italia: il tabellone

Il match

Nel 1° set è l'unica palla break che fa la differenza in favore del tedesco: sul 30-40 Tsitsipas va a rete ma il nastro colpito da Zvereve complica la volèe del greco che sbaglia e perde il servizio (4-3). IL tedesco è perfetto nei suoi turni di battuta tenendo a 30 e poi a 0 per chiudere 6-4 dopo 52 minuti. Il greco però risponde subito e grazie ai doppi falli nel primo turno di servizio dell'avversario trova il break per volare sul 3-0 e poi difendere i propri turni di battuta per il 6-3 in 52 minuti. Nel 3° set è nuovamente il servizio a tradire Zverev oltre alla stanchezza, un doppio fallo offre palla break a Tistsipas al 5° e un dritto in rete direttamente il break per il 3-2 poi confermato (4-2). Zverev non ne ha più e perde anche al 9° game il servizio per il 6-3 finale.