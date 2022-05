Internazionali, Jabeur sfida Swiatek in finale: Kasatkina ko in tre set

ROMA - Sarà Ons Jabeur a sfidare in finale Iga Swiatek agli "Internazionali d'Italia" femminili, torneo Wta 1000, con 2.527.250 dollari di montepremi, in corso sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma. La 27enne tunisina, testa di serie numero 9, riesce a piegare la resistenza di Daria Kasatkina per 6-4, 1-6, 7-5 dopo un'ora e 54 minuti di gioco, annullando un match point nel nono gioco del terzo set dove si era fatta rimontare da 4-2 a 4-5. La Jabeur è alla seconda finale di fila dopo quella vinta a Madrid, secondo titolo della carriera dopo Birmingham nella scorsa stagione, ed è avanti 2-1 nei precedenti con la Swiatek: la polacca si è imposta nel 2019 a Washington, poi successi della Jabeur nel 2021 prima a Wimbledon e poi a Cincinnati.