Internazionali, Djokovic sfida Tsitsipas in finale: con Ruud vittoria numero mille

ROMA - Novak Djokovic è in finale agli Internazionali di Roma 2022, dove ad attenderlo c'è Stefanos Tsitsipas: il fuoriclasse serbo leader del ranking mondiale ha già vinto cinque volte il torneo, mentre il greco è ancora alla caccia di un trionfo nella competizione capitolina. Per Nole quella nella semifinale contro il norvegese Casper Ruud è la vittoria numero mille in carriera (6-4, 6-3) ma domani il campione di Belgrado più che al 1001 avrà già la mente al Roland Garros. Non è stata una partita combattuta, quella serale al Foro Italico, nonostante Ruud sia un ottimo interprete della terra rossa. 'Djoker' inizia il primo set dominando, poi, dopo una breve interruzione per lo squillare di un allarme antincendio, Ruud è bravo ad accorciare il divario col suo atletismo: 4-5, poi Nole raddrizza il tiro e porta a casa la prima frazione. La seconda, nella prima metà, ma alla fine porta la firma di Djokovic: 6-3, e una bella torta con su scritto '1000' come premio.