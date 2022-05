Djokovic vince gli Internazionali d'Italia: Tsitsipas ko in due set

ROMA - Sesto trionfo per Novak Djokovic al Foro Italico negli Internazionali d'Italia , dove ha battuto Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-0, 7-6 (7-5) in un'ora e 35 minutiIl. Il numero 1 del ranking mondiale, alla quarta finale consecutiva a Roma , domina totalmente il primo set per poi fare una clamorosa rimonta nel secondo.

Trionfa Djokovic, battuto Tsitsipas

La finale degli Internazionali d'Italia al Foro Italico è tra Djokovic e Tsitsipas. Il serbo ha vinto in semifinale contro Ruud (vittoria numero 1000 a livello ATP) e ora punta al sesto successo nella competizione. Il greco invece è alla prima finale a Roma. La partenza per Tsitsipas è però da incubo con Djokovic che realizza ben sei punti di fila. Stefanos è in netta difficoltà e Nole in totale controllo: il primo set si chiude con un clamoroso 6-0 in mezz'ora. Parte meglio il secondo set per Tsitsipas, che riesce finalmente a vincere il suo primo game. Djokovic prova subito a reagire ma il greco è tornato in partita e riesce a portarsi fino al 5-2, ad un passo dal vincere il secondo set. Djokovic non molla e rimonta arrivando sul 6-6 e si va dunque al tie-break. Tsitsipas ci prova ma Djokovic non sbaglia: al primo match point disponibile Djokovic vince gli Internazionali d'Italia.