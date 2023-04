Tennis, Internazionali d'Italia 2023: Fognini e Errani tra le wild card

Il Parco del Foro Italico è pronto per ospitare l’80esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, una edizione che per diversi motivi è già nella storia.In programma dal 2 al 21 maggio sarà, infatti, la prima edizione del torneo romano con oltre 300 match e il doppio dei campioni in azione. Presso l'Accademia della Scherma del Foro Italico, oggi si è tenuta la presentazione del torneo insieme al Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, il Ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi e il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra i partecipanti al torneo hanno già confermato le loro presenze i campioni in carica Iga Swiatek e Novak Djokovic. Tra gli azzurri ammessi di diritto nei tabelloni principali troviamo Trevisan, Giorgi, Cocciaretto e Paolini nel main draw WTA e Sinner, Musetti, Sonego e Cecchinato in quello ATP.