Tennis, il calendario degli Internazionali di Roma: le sfide degli azzurri

C’è un bel po’ di azzurro nel main draw maschile dell’80ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico: in attesa della conclusione delle “quali” sono già in 9 ai nastri di partenza, con Sinner e Musetti rispettivamente ottava e diciottesima testa di serie. La sfida di primo turno più affascinante è quella tra Fabio Fognini (n.130 ATP), wild card, ed il britannico Andy Murray (n.42 ATP), una rivalità che ha avuto già otto capitoli precedenti. Jannik Sinner (n.8 ATP), ottavo favorito del seeding, è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone, quella presidiata da Novak Djokovic, numero uno del mondo e campione in carica. Il 21enne di Sesto Pusteria debutterà al secondo turno o con lo spagnolo Jaume Munar (n.75 ATP) o contro un qualificato.

Internazionali di Roma, le sfide degli azzurri Per l’altoatesino in prospettiva lunga possibile quarto con Ruud e semifinale contro Djokovic o Rune. Tutti gli altri azzurri sono capitati nella parte bassa, quella del signore di Barcellona e Madrid Carlos Alcaraz. Marco Cecchinato (n.83 ATP) esordirà contro lo statunitense Mackenzie McDonald (n.55 ATP). Luca Nardi (n.151 ATP), wild card, ritroverà invece dall’altra parte della rete il belga David Goffin (n.107 ATP), che il 19enne pesarese ha già battuto al turno di qualificazione dell’ATP di Astana lo scorso anno. Esame di francese per Lorenzo Sonego (n.48 ATP), sorteggiato contro Jeremy Chardy (n.591 ATP), in gara con il ranking protetto (ma da poco anche coach del connazionale Ugo Humbert), superato al primo turno del Challenger di Phoenix nel 2019.

Internazionali di Roma, il tabellone Il neo top cento Matteo Arnaldi (n.99 ATP), wild card, dovrà invece vedersela per la prima volta in carriera con l’argentino Diego Schwartzman (n.91 ATP), finalista nel 2020 quando fu fermato solo da Djokovic. Il vincente di questo match sarà l’avversario di Lorenzo Musetti (n.19 ATP), 18esima testa di serie, che entra in gara direttamente al secondo turno. Giulio Zeppieri (n.120 ATP), wild card, attende un giocatore proveniente dalle qualificazioni mentre Francesco Passaro (n.126 ATP), wild card, deve vedersela con lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.72 ATP): un confronto inedito dal quale uscirà il primo avversario dello spagnolo Carlos Alcaraz, n.2 del ranking e del seeding.

© RIPRODUZIONE RISERVATA