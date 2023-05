Internazionali di Roma, Zeppieri ko in tre set contro Altmaier

ROMA - Si apre con un ko azzurro la giornata degli Internazionali BNL d'Italia. A cadere sul campo Pietrangeli è stato Giulio Zeppieri per mano del tedesco Altmaier. Sempre oggi, scenderanno in campo altri 6 italiani: sul centrale giocheranno Sonego, Nardi e Arnaldi, che disputerà il match serale, mentre nel pomeriggio ci saranno anche le gare di Cecchinato, Napolitano e Passaro. Nella giornata di ieri, invece, Fognini ha avuto la meglio su Murray per 2-1.