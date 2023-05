Tennis, Djokovic vota Alcaraz: "A Roma è l'uomo da battere"

ROMA - Venerdì 12 maggio, non prima delle 19:00, Novak Djokovic farà il suo debutto nel Masters 1000 di Roma contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry. Il serbo numero 1 al mondo (fino a settimana prossima) torna in azione dopo il Masters di Montecarlo dove fu sconfitto da Lorenzo Musetti agli ottavi di finale e ha ben chiaro chi è il pericolo numero uno in questo torneo, le sue parole nella conferenza stampa della vigilia: "Alcaraz adesso è l'uomo da battere sulla terra rossa, sta giocando un grande tennis; sarà numero uno al mondo dopo questo torneo, e se lo merita. Carlos è uno dei favoriti per il Roland Garros, vediamo però se parteciperà Rafa Nadal". Intanto nella giornata odierna Djokovic, tornato dall'amara trasferta a Milano in occasione del derby di Champions League tra Milan ed Inter, si è allenato sul campo 5 con Jannik Sinner: l'altoatesino e nella parte di tabellone del serbo e i due potrebbero collidere in semifinale.