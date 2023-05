Internazionali di Roma: Sinner avanti, ko Kokkinakis

Nessun problema per l'altoatesino, che supera l'australiano in due set e si qualifica per i sedicesimi di finale

12 . 05 . 2023 12:36 1 min sinner

ROMA - Bastano due set (per un totale di 78 minuti) a Jannik Sinner per sbarazzarsi di Thanasi Kokkinakis e qualificarsi ai sedicesimi di finale degli Internazionali d'Italia, torneo Atp Masters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Sinner al terzo turno Al suo esordio nel torneo l'altoatesino - numero 8 al mondo e del seeding - si è infatti imposto con il punteggio di 6-1, 6-4 sull'australiano (104esimo nel ranking, proveniente dalle qualificazioni), con una prova solida e che lo lancia al terzo turno. Adesso sulla sua strada troverà uno tra Baez e Shevchenko. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Djokovic vota per Alcaraz Sinner pronto per gli Internazional Tutte le news di Internazionali d'Italia

