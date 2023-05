Tennis, Trevisan eliminata a Roma: vince la Muchova

ROMA - Inizia male la giornata del tennis azzurro femminile al Wta 1000 di Roma con Martina Trevisan sconfitta da Karolina Muchova (numero 52 al mondo) che accede al 3° turno. Sul campo Pietrangeli la tennista ceca si è imposta con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5 dopo 2 ore e 53 minuti. Dopo aver vinto un estenuante (58 minuti) il 1° set la Trevisan è in partita ma al 7° gioco della seconda frazione cambia totalmente l'inerzia del match: sul 3-3 l'azzurra non riesce a convertire 2 palle break (da 15-40) e da quel momento perde 7 game consecutivi (28 punti a 2) finendo sotto 4-0 nella terza frazione. Martina però si ricompone nel momento di massima difficoltà: vince 5 game consecutivi portandosi 5-4 e match-point al 10° game sul servizio dell'avversaria. Dalla possibile vittoria all'incubo per l'italiana: Muchova salva il match-point, pareggia sul 5-5, strappa il servizio a Trevisan (da 30-0) e poi chiude le ostilità. Le altre azzurre impegnate oggi sono: Camila Giorgi contro Ekaterina Alexandrova (la vincente affronterà Muchova), Lisa Pigato contro Daria Kasatkina e poi, non prima delle 20:30, Jasmine Paolini sul campo centrale contro Elena Rybakina.