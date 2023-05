Internazionali, Alcaraz vince e poi scrive "Forza Roma" sulla telecamera

ROMA - Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha commentato, in conferenza stampa, la vittoria contro il connazionale Ramos in due set col punteggio 6-4 6-1 al debutto agli Internazionali BNL d'Italia. Il fuoriclasse iberico ha dichiarato: "Sono cresciuto molto in appena un anno. Ho più esperienza. Ho giocato grandi partite e sono più maturo. Mi sento benissimo. Anche se le condizioni erano dure, ho sentito l'amore della gente. Come ho detto in campo, è stato fantastico avere un sacco di tifosi, anche in una condizione davvero difficile, in una giornata davvero dura, che ha aspettato tutto il giorno".