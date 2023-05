Internazionali di Roma, Sonego batte Nishioka e vola ai sedicesimi

Nessun problema per Lorenzo Sonego che liquida il giapponese Nishioka in due set dopo un'ora e 46 minuti di gioco. Il tennista di Torino classe 1995 si è qualificato così ai 16esimi di finale degli Internazionali d'Italia, torneo Atp Masters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma.