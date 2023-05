Internazionali: Cecchinato super, Fognini ko. Musetti batte Arnaldi

ROMA - Grandissima prova di forza di Marco Cecchinato che batte lo spagnolo Roberto Bautista-Agut con un doppio 6-2 e vola al terzo turno degli Internazionali di Roma . Il 30enne palermitano è uno spettacolo sulla terra rossa del Foro Italico e, dopo il 6-3 7-5 contro l'americano McDonald all'esordio , in un'ora e 17' stende nettamente l'avversario, numero 25 della classifica mondiale. Ora toccherà attendere la sfida tra il tedesco Hanfmann e lo statunitense Fritz per conoscere il nome dell'avversario nei sedicesimi. Contro il teutonico l'unico precedente risale al Torneo di Cagliari e ad avere la meglio fu l'avversario, mentre il palermitano e l'americano non si sono mai trovati uno di fronte all'altro.

Internazionali, Fognini si arrende in due set a Rune

Niente da fare per Fabio Fognini, che si è arreso al terzo turno degli "Internazionali d'Italia", Atp 1000 da 7.705.780 euro in programma sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il tennista ligure, numero 130 del mondo, in gara grazie a una wild card, è stato sconfitto per 6-4, 6-2 in un'ora e 16 minuti dal danese Holger Rune, testa di serie numero 7.