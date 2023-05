Clamoroso, Alcaraz eliminato dagli Internazionali: Marozsan vince in 2 set!

ROMA - Sotto gli occhi di Francesco Totti Carlos Alcaraz viene clamorosamente eliminato da Fabian Marozsan (numero 135 al mondo). Sul campo centrale del Foro Italico l'ungherese ha dominato lo spagnolo 6-3, 7-6(4) dopo un'ora e 40 minuti qualificandosi agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia dove affronterà il croato Borna Coric. Inizio complicato per Alcaraz che si trova sotto 4-1 e non riesce a recuperare il break di svantaggio perdendo la frazione 6-3 in appena 32 minuti, il tutto con Marozsan padrone totale del gioco soprattutto da fondo campo dove la pesantezza della sua palla è una spina nel fianco per l'avversario, visibilmente nervoso. Si aspetta la reazione dello spagnolo nel 2° set ma anzi, al 5° gioco si salva dallo 0-40 e poi cede al 7° gioco la battuta per il 4-3 Marozsan . Alcaraz risponde d'orgoglio, recupera, salva altre 2 palle break, porta la frazione al tie-break comandando 4-2 quando Marozsan s'innesca vincendo 5 punti consecutivi per vincere set e partita!