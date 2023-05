Internazionali, Medvedev batte Zverev e vola ai quarti

ROMA - Si chiude la parte bassa degli ottavi di finale degli Internazionali di Roma 2023 con il numero 2 del mondo Daniil Medvedev che batte in scioltezza Alexander Zverev. Il russo si è imposto per 6-2, 7-6(3) dopo un'ora e 55 minuti accedendo per la prima volta ai quarti di finale a Roma. L'avversario di Medvedev nei quarti sarà l'uomo sorpresa del torneo ovvero il tedesco numero 101 al mondo Yannick Hanfmann: dopo aver eliminato il numero 9 al mondo Taylor Fritz Hanfmann batte anche il numero 6 Andrey Rublev con il punteggio di 7-6(5), 4-6, 6-3.