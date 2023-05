Djokovic fuori dagli Internazionali di Roma: Rune in semifinale

Novak Djokovic fuori dagli Internazionali d'Italia di tennis. Lo svedese, campione uscente, esce ai quarti di finale del Masters 1000 in corso sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Ad eliminare il numero uno al mondo è Holger Rune, numero 7 del ranking Atp, che vince in tre set con il punteggio di 6-2 4-6 6-2 e vola in semifinale. Il danese nel prossimo turno affronterà il vincente del quarto tra Ruud e Cerundolo.