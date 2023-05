Internazionali di Roma, Medvedev in semifinale: Hanfmann ko

Daniil Medvedev accede alle semifinali degli Internazionali d'Italia, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il tennista russo, n.3 del ranking internazionale, dopo essersi imposto su Zverev negli ottavi di finale ha eliminato anche Hanfmann nel turno successivo. Medvedev ha trionfato in due set con il risultato finale di 6-2 6-2, tenendo sempre il controllo del gioco senza nessuna difficoltà.