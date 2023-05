Internazionali d'Italia, Rune rimonta e batte Ruud: è finale!

ROMA - Giornata di semifinali agli Internazionali d'Italia 2023 che iniziano con la vittoria in rimonta di Holger Rune contro Casper Ruud. Il danese si è imposto sul campo centrale del Foro Italico con il punteggio di 6-7(2), 6-4, 6-2 dopo 2 ore e 41 minuti, è il primo successo in carriera contro il norvegese (4-1) cha gli vale la seconda finale Masters 1000 di questa stagione dopo quella di Montecarlo. La prima frazione vive sul filo dell'equilibrio e l'esito non può che essere il tie-break dove Ruud è perfetto, domina 7-2 e si aggiudica il set 7-6 dopo 69 minuti. Il norvegese ha saldamente le redine dell'incontro a differenza dell'avversario che fatica a trovare soluzione efficaci e al 5° gioco perde il servizio con Ruud che non perdona portandosi 4-2. Il match sembra indirizzato ma Rudd, all'improvviso, esce dalla partita perdendo 4 game consecutivi con Rune che a 0 strappa per la seconda volta il servizio a Ruud al 10° gioco per il 6-4. Rune trova gioco e continuità a differenza dell'avversario che perde il bandolo della matassa: parziale di 23 punti a 6 per il 4-1 Rune! Il danese è impeccabile e chiude la pratica 6-2 in un set dominato in 37 minuti.