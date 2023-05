Internazionali d'Italia, Medvedev trionfa a Roma: Rune battuto in due set

ROMA - Daniil Medvedev batte Holger Rune in due set 7-5 7-5 e si aggiudica il primo Internazionale BNL di Roma della sua storia dopo 1 ora e 43 minuti di gioco. Il match è iniziato con quasi un'ora di ritardo causa pioggia. Il russo si porta a casa il quinto titolo del 2023 dimostrandosi uno dei tennisti più in forma del momento. Rune non riesce a bissare la vittoria di Monaco di Baviera, perdendo la seconda finale di seguito dopo quella di Montecarlo.