Berrettini a cuore aperto a Roma: "Soffro e lotto contro tutto, è difficile"

ROMA - Con Jannik Sinner out tutti i riflettori del Foro Italico saranno rivolti verso il beniamino di casa, Matteo Berrettini . Il tennista romano torna a giocare gli Internazionali d'Italia dopo 3 anni sfruttando l'assenza dell'infortunato Lehecka, un Berrettini presente a Roma per amore della città malgrado non sia al 100%: "Sto lottando contro tutto. Sono state settimane complesse, anni complessi. L'approccio alle difficoltà è migliore rispetto al passato: prima mi scoraggiavo, adesso affronto i problemi a testa alta. Sto faticando perché sta accadendo di tutto. È difficile, ma lotto e sono fiero del mio percorso. Altri al posto mio avrebbero mollato".

Berrettini: "Jannik sarà protagonista"

"Sono stato nei suoi panni e so cosa vuol dire saltare questo torneo, tornerà sicuramente da protagonista nei prossimi anni. Lui è un ragazzo maturo nonostante l'età, quando prende una decisione lo fa pensando anche al suo futuro. Posso solo dirgli di continuare ad essere un esempio per me ed è da stimolo per tutti noi".