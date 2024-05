Nadal preoccupato, lo sguardo dice tutto: match interrotto a Roma

ROMA - Attimi di paura al Foro Italico durante il match tra Rafa Nadal e Zizou Bergs, valido per il primo turno degli Internazionali d'Italia. Sugli spalti del Campo centrale, infatti, sul punteggio di 1-0 per il belga, che si è imposto nel primo set 6-4, uno spettatore ha accusato un malore , provocando grande apprensione agli stessi tennisti, costretti a interrompere la contesa.

Il malore del tifoso e il gesto di Nadal

È proprio Rafa Nadal, durante le prime battute del secondo set, uno dei primi ad accorgersi che, sulle tribune, c'è qualcosa che non va. Il fuoriclasse maiorchino, ex storico leader del ranking mondiale e attualmente in 305ª posizione, rivolge il proprio sguardo preoccupato verso gli spalti, dove il clima appare teso. Ed è lui stesso, inoltre, a sollecitare l'intervento del giudice di sedia, il quale chiama in causa gli organizzatori, affinché il tifoso venga prontamente soccorso. Dopo uno stop di circa dieci minuti, poi, il match è ripreso regolarmente.