Korda denuncia insulti alla fidanzata, figlia di Nedved: "Forza Juve". Cosa è successo

Korda urla "Forza Juve!" dopo gli insulti

Al momento dell'uscita, Korda, dopo aver sistemato il borsone, si è diretto verso la telecamera e ha urlato "Forza Juve!", messaggio che sicuramente non avrà fatto piacere a Cobolli, noto tifoso della Roma. Il tennista statunitense si è poi sfogato sui social: "Un ringraziamento ai tifosi che erano dietro di me per aver parlato in modo inappropriato della mia fidanzata, della mia famiglia e del mio team per due ore e mezza. Grazie per la motivazione extra".