Djokovic colpito in testa da una borraccia si accascia a terra: paura a Roma

ROMA - L'ilarità suscitata dal siparietto con protagonista Moutet , al quale è squillato il cellulare durante il match contro Djokovic , valido per il secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia in corso di svolgimento sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, ha lasciato ben presto spazio all'amarezza per un episodio di cui è rimasto vittima il fuoriclasse serbo , vincitore della sfida in due set.

Gli Internazionali d'Italia live: i match in diretta

Djokovic ferito: ecco come

'Nole', che si è appena imposto con il netto punteggio di 6-3, 6-1, sta abbandonando il terreno di gioco e, a pochi metri dal tunnel che lo porterà poi verso gli spogliatoi, si ferma per regalare ad alcuni fortunati fan un autografo. È proprio in quel momento che, mentre il leader del ranking mondiale è girato di spalle, dagli spalti piove una borraccia, probabilmente piena d'acqua, che lo colpisce piuttosto violentemente all'altezza della nuca. Djokovic, che non ha avuto in alcun modo la possibilità di attutire il colpo, si accascia a terra dolorante tenendosi la testa, dove resta per circa quaranta secondi, prima di essere portato via.