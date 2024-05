Djokovic si allena al Foro Italico, firma gli autografi ai tifosi con il casco!

Novak Djokovic sta bene e si è puntualmente presentato al Foro Italico per gli allenamenti. Dopo la borraccia che lo ha colpito in testa, caduta accidentalmente dallo zaino di un tifoso che si era sporto per cercare di salutare il campione, il numero uno al mondo ha passato una notte serena. La ferita alla testa, che non ha richiesto punti di sutura, non impedirà quindi al serbo di essere in campo già oggi, a pranzo, per il suo allenamento. La certezza del fatto che sia stato solo un incidente lo ha tranquillizzato: Djokovic è sereno ed è pronto ad affrontare domani il cileno Alejandro Tabilo nella sfida valida per l'accesso agli ottavi di fiale degli Internazionali d'Italia.