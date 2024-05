È Sinner-mania pure a tavola: il Foro Italico lo omaggia con piatti speciali

Gli spettatori arrivati a Roma per assistere alle prestazioni di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia sono rimasti con l'amaro in bocca dopo aver appreso la notizia del forfait del campione all'importante torneo attualmente in corso al Foro Italico di Roma. I tifosi dovranno attendere il prossimo anno per ammirarlo in campo sulla terra rossa della Capitale, ma nel frattempo potranno consolare almeno il palato con i diversi piatti presenti sulle tavole del Foro Italico. Gli spettatori avranno infatti a disposizione un'ampia scelta di pietanze realizzate proprio per omaggiare Sinner.