Nadal ko con Hurkacz, eliminato dagli Internazionali. Rafa: “Ultima volta al 98%…"

Nadal, celebrazione a sorpresa rifiutata

L'organizzazione degli Internazionali, in occasione del match a Roma dello spagnolo, aveva preparato una celebrazione in campo per onorarlo ma le cose non sono andate come previsto. Nadal ha infatti deciso di rifiutare il tributo perchè arrabbiato per l'eliminazione arrivata nel secondo turno contro Hurkacz. Il tennista non sapeva della celebrazione per la sua carriera che sarebbe stata una sorpresa e quando gli è stato chiesto di fermarsi in campo per il tributo ha preferito tornare negli spogliatoi, dichiarando: "A Madrid ho detto che era stata l'ultima volta perché è un torneo diverso, con condizioni diverse. Roma è qualcosa di differente per me per la mia storia. Dico che al 98% è stata la mia ultima volta ma non dico che una cosa è sicura al 100% se non è così".