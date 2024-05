Tsitsipas e De Minaur agli ottavi di Roma: fuori Norrie e Auger-Aliassime

Stefanos Tsitsipas liquida in due set Cameron Norrie e vola agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Con il punteggio di 6-2 7-6 (7-1), il tennista greco affronterà al prossimo turno l'australiano De Minaur che, in tre set con il punteggio di 6-7 6-4 6-4 ha eliminato il canadese Auger-Aliassime. Eliminato a sopresa invece Andrey Rublev: il numero 6 del ranking mondiale si è arreso al francese Muller in tre set col punteggio di 6-3 3-6 2-6. In campo ora sono scesi Tommy Paul e il tedesco Koepfer.