Bolelli-Vavassori, doppio da sogni olimpici: “Puntiamo sul rosso”

Tra vittorie ed il sogno Olimpiadi

«Nei momenti importanti siamo stati lucidi - sottolinea Bolelli, già semifinalista a Roma nel 2022 e nel 2011, sempre con Fabio Fognini - Il match è cambiato nel secondo gioco del secondo set quando abbiamo recuperato da 0-40. Stiamo cercando di rimanere concentrati, il doppio si gioca su poche palle e può cambiare nel giro di pochi secondi. Dobbiamo restare sul pezzo».

Gli fa eco “Wave”, come è soprannominato Vavassori: «Serve buon equilibrio, dobbiamo essere motivati. Siamo stati bravi a fare break in apertura, questo fa la differenza. Se perdi le occasioni che si presentano, rischi di perdere partite già vinte. Abbiamo dimostrato di essere tra i più forti soprattutto su terra».

Già, proprio la superficie sulla quale si disputeranno le Olimpiadi, in uno scenario prestigioso come il Roland Garros. «Per me sarebbe un’emozione incredibile - sottolinea Andrea -. I Giochi per uno sportivo sono un sogno e arrivarci con un amico come Simone, dopo tutto quel che abbiamo fatto quest’anno, sarebbe fantastico. Continuiamo a lavorare anche sulla strategia e sui piani di gioco e questo rende l’allenamento più interessante».

Il bolognese la pensa allo stesso modo: «È qualcosa di speciale pure per me. Ricordo Pechino e l’atmosfera particolare, poi le altre Olimpiadi le ho saltate per motivi vari. Queste si giocano a Parigi e sulla terra, superficie che ci piace particolarmente».

Bolelli-Vavassori mettono la coppia Arevalo-Pavic nel mirino

Intanto c’è da pensare alla sfida di domani con l’ecuadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic, rivincita dei quarti di Montecarlo. L'altra semifinale vedrà protagonisti lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos e la coppia rivelazione del torneo, formata dal kazako Sasha Bublik e dallo yankee Ben Shelton.

In tema di doppio al tricolore oggi è la volta di Sara Errani e Jasmine Paolini, che alle 14 aprono il programma sul Centrale giocandosi un posto in finale con le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, n.8 del tabellone. Il menu di giornata prevede anche le semifinali del singolare maschile, sempre più all’insegna delle sorprese. Nella parte bassa del tabellone sono approdati al penultimo atto l’americano Tommy Paul, piegando in tre set il polacco Hubert Hurkacz, e il cileno Nicolas Jarry, che ha rimontato il greco Stefanos Tsitsipas, così da raggiungere il connazionale Alejandro Tabilo, opposto al tedesco Sascha Zverev. Nel torneo in rosa terza finale nelle ultime quattro edizioni per Iga Swiatek, regolando Coco Gauff (76° successo sul rosso in 86 partite): la n.1 del mondo, campionessa in riva al Tevere nel 2021 e 2022, si giocherà il titolo domani con una fra Aryna Sabalenka e Danielle Collins.



INTERNAZIONALI D’ITALIA

QUARTI Paul (Usa) b. Hurkacz (Pol) 7-5 3-6 6-3, Jarry (Cil) b. Tsitsipas (Gre) 3-6 7-5 6-4. DOPPIO, QUARTI Bolelli-Vavassori (Ita) b. Koolhof-Mektic (Ola-Cro) 6-4 6-2. SEMIFINALI FEMMINILI Swiatek (Pol) b. Gauff (Usa) 6-4 6-3