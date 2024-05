Swiatek vince ancora, tris agli Internazionali: Sabalenka ko in due set

Iga Swiatek ha conquistato per la terza volta in carriera gli Internazionali d'Italia femminili. La 22enne campionessa polacca, numero 1 della classifica Wta e del tabellone, ha superato in finale la bielorussa Aryna Sabalenka, seconda del ranking e del torneo, con il punteggio di 6-2, 6-3. Swiatek, che subentra nell'albo d'oro alla kazaka Elena Rybakina, si era già imposta sulla terra battuta del Foro Italico nelle edizioni 2021 e 2022.