Errani e Paolini trionfano agli Internazionali di Roma: primo WTA 1000 in coppia

ROMA - Sara Errani e Jasmine Paolini vincono il torneo di doppio degli Internazionali d'Italia battendo la coppia numero 3 al mondo Coco Gauff ed Erin Routliffe! La coppia azzurra si è imposta con il punteggio di 6-3, 4-6, 10-8 dopo un'ora e 39 minuti, un successo che porta Sara e Jasmine al 5° posto nel ranking Wta. Primo set perfetto per le azzurre che piazzano il doppio break, non chiudono al 9° gioco (5-3) ma si riscattano al successivo per il 3° break della frazione che vale il 6-3 dopo 33 minuti. Nel 2° set Gauff-Routliffe riescono a rompere l'equilibrio strappando il servizio alle azzurre al 7° gioco (4-3) per poi confermarlo (5-3). Super Tie-Break che vive sul filo dell'equilibrio sull'9-8 e match-point per le azzurre (che erano sotto 8-6!) dopo due punti vinti sul servizio Paolini. Gauff non mette la prima e poi commette il doppio fallo per la gioia delle italiane!