Zverev trionfa ancora a Roma: Jarry ko e supera Medvedev, nuovo n° 4 al mondo!

ROMA - Alexander Zverev conquista il 5° secondo Masters 1000 in carriera trionfando per la seconda volta agli Internazionali d'Italia (2018) e superando Medvedev al 4° posto nella classifica. Il tennista tedesco ha sconfitto in finale il cileno Nicola Jarry (numero 24 al mondo) con il punteggio di 6-4, 7-5 dopo un'ora e 41 minuti. Inizio partita equilibrato con i servizi che fanno da padroni ma sul 4-4 Zverev cambia marcia: tiene a 0 il servizio e poi riesce finalmente a fare breccia nel turno di battuta del cileno (che all'8°§ gioco si era salvato dal 15-40) strappandogli il servizio a 15 per conquistare la prima frazione 6-4 dopo 41 minuti. Il copione si ripete anche nel 2° set, 5-4 Zverev e 15-40 sul servizio Jarry (dopo 2 doppi falli consecutivi) che però esce dalla momento difficile (5-5) ma al 12° gioco è di nuovo match-point Zverev. Jarry annulla il primo ma non il secondo.